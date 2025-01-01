Через необережність із вогнем у Луцькому районі горів торф

У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу торфу поблизу села Вітоніж у Доросинівській громаді.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Учора, 8 вересня, о 12:36 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що неподалік села Вітоніж Доросинівської громади Луцького району горить торф’яник.

На місце події скеровано рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.

Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 16:31 приборкали займання торфу на площі 0,05 га.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.


