Через необережність із вогнем у Луцькому районі горів торф

пожежу торфу поблизу села Вітоніж у Доросинівській громаді.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Учора, 8 вересня, о 12:36 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що неподалік села Вітоніж Доросинівської громади Луцького району горить торф’яник.



На місце події скеровано рятувальників 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.



Вогнеборці за допомогою водяних стволів о 16:31 приборкали займання торфу на площі 0,05 га.



Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.





