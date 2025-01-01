Rheinmetall поставить Україні системи протидії дронам

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про новий масштабний контракт із Україною. За словами генерального директора компанії Арміна Паппергера, вже до кінця цього року Україна отримає сучасні мобільні системи протиповітряної оборони Skyranger для захисту від безпілотників.

Про це у телеграмі повідомляє DeepState.

Система Skyranger — це дистанційно керований бойовий модуль, оснащений автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, з можливістю додаткового встановлення пускової установки для зенітних ракет. Її можна інтегрувати на різні самохідні шасі, зокрема на танки Leopard 1 та Leopard 2, які вже використовуються Силами оборони України.

«Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повну бездронову зону. Це означає, що всі БпЛА будуть знищені», — зазначив Паппергер.

Підписання угоди відбудеться під час оборонної виставки DSEI у Лондоні. Точна кількість та модифікація Skyranger, яку отримає Україна, не розголошується.
Теги: ППО, ЗСУ
