Агент фсб готував російські удари по благодійних фондах у Дніпрі

Працівники СБУ затримали рецидивіста-агента фсб, який готував удари по Дніпру за допомогою GPS-«маячків».

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі російського агента, який готував координати для нової серії повітряних атак рф по обласному центру.

За матеріалами справи, його основним завданням був пошук і передача локацій волонтерських фондів та реабілітаційних центрів, де відновлюються поранені воїни Сил оборони.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконував завербований фсб місцевий житель, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та тяжкі тілесні ушкодження.

У поле зору російської спецслужби фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли перебував у виправній колонії на території тимчасово окупованого Покровського району Донеччини.

За матеріалами справи, в лютому 2023 року на нього дистанційно «вийшов» співробітник фсб і запропонував співпрацю. На той час рецидивіст вже вийшов на волю та повернувся до Дніпра.

Після вербування агент почав об’їжджати місцевість на власному авто, де фіксував на телефонну камеру будівлі, біля яких помічав українських військових та волонтерів.

Розвідувальну інформацію він відправляв на месенджер куратора у вигляді відміток на гугл-картах з описом позначених об’єктів.

У подальшому він мав залишити поблизу них GPS-трекери для наведення російських ракет та ударних дронів.

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта та провела комплексні заходи для убезпечення українських локацій в зоні ворожої розвідактивності.
Під час обшуків у агента виявлено комп'ютерну техніку, GPS-«маячки» та смартфони із різними сім-картами для законспірованих контактів з фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Чернівецькій та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Сьогодні, 10:30
