На Рівненщині жінка застрягла в болоті, збираючи журавлину, та пробула там майже добу
Сьогодні, 10:15
Днями на Сарненщині поліцейські, медики та селяни врятували пенсіонерку, яка застрягла в болоті під час збору журавлини та пробула там майже добу.
Про це повідомили у поліції Рівненщини.
Так, у багнюці поблизу селища Клесів люди побачили невідому літню жінку, яка була знесилена та без свідомості.
Вони відразу повідомили працівникам селищної ради, а ті — звернулися до поліцейського офіцера громади.
Оскільки до місця події не можна було дістатися автівкою, правоохоронець організував квадроцикл і викликав швидку допомогу
Разом із медиками поліцейський на ношах ніс жінку орієнтовно 600 метрів до транспорту. Пенсіонерку госпіталізували, наразі загрози її життю немає.
З’ясувалося, що 78-річна жителька Костополя пішла у ліс збирати журавлину. Жінка проживає сама, родичам теж не повідомила. Відтак, ті не одразу спохватились.
"На щастя, така подорож для пенсіонерки закінчилась щасливо. Втім, поліцейські наголошують: повідомляйте рідних чи сусідів, куди саме вирушаєте та коли плануєте повернутися. У разі втрати орієнтиру — залишайтесь на місці й одразу телефонуйте 102 або 101", - наголошують у поліції.
