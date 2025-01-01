У Луцьку на Набережній люди заблокували службове авто ТЦК та СП та побили вікна. ВІДЕО

На вулиці Набережній у Луцьку люди пошкодили службовий транспорт працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місці працює поліція та приїхала "швидка".Про цеповідомили очевидці.Це сталося сьогодні вранці, 9 вересня, у дворі на Набережній,8.Працівники ТЦК силою посадили молодого хлопця у бус. Після цього місцеві мешканці – здебільшого жінки – збіглися «визволяти» молодого чоловіка.В автомобілі побили вікна.На місце події з’їхалося до 10 патрульних і швидка допомога.Наразі колотнеча закінчилася тим, що ви бачите на відео: поліцейські несуть молодого чоловіка у карету "швидкої".Деталі згодом.