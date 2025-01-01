У Луцьку на Набережній люди заблокували службове авто ТЦК та СП та побили вікна. ВІДЕО

На вулиці Набережній у Луцьку люди пошкодили службовий транспорт працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На місці працює поліція та приїхала "швидка".

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.

Це сталося сьогодні вранці, 9 вересня, у дворі на Набережній,8.

Працівники ТЦК силою посадили молодого хлопця у бус. Після цього місцеві мешканці – здебільшого жінки – збіглися «визволяти» молодого чоловіка.

В автомобілі побили вікна.
На місце події з’їхалося до 10 патрульних і швидка допомога.

Наразі колотнеча закінчилася тим, що ви бачите на відео: поліцейські несуть молодого чоловіка у карету "швидкої".

Деталі згодом.

От дурні!!! Хто вас захищати буде??? Чи хочете щоб завтра тут буряти були???
Відповісти
Представникі "тцк" тупо виконують, знаю по власному досвіді) Спробуйте запитати в них де служили-були, відразу беее і мене. Там працюють ті кого гарно відмазали від війни. Найближчим часом будемо бачити продовження цього "фільму" у всіх дворах.
Відповісти
Ви провладні журналюги ніхто не нападав на тцкунів вони побили і викрали людину
Відповісти
У Луцьку на Набережній люди заблокували службове авто ТЦК та СП та побили вікна. ВІДЕО
