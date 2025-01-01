Конфлікт із ТЦК у Луцьку: у поліції прокоментували ситуацію

інциденту, що трапився зранку сьогодні, 9 вересня, на вулиці Набережній у Луцьку.



Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.



Сьогодні, 9 вересня, близько 08:00, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який не пред’явив військово-облікові документи, не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній.



На місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.



На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція опублікувала інформацію щодоПро це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.Сьогодні, 9 вересня, близько 08:00, група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейських ГУНП виявила чоловіка, який не пред’явив військово-облікові документи, не виконував законні вимоги правоохоронців та втік на закриту територію по вулиці Набережній.На місці зібрався натовп людей, які пошкодили службовий транспортний засіб групи оповіщення, зачинили ворота та заблокували виїзд.На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію