Путін ударом по Кабміну розпочав новий етап війни проти України, - The Times

володимир путін розпочинає новий етап війни проти України. Підтвердженням може бути атака на Кабмін.



Про це повідомляє



Як пише видання, впевненість путіна могла різко зрости після зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де вони обговорювали перспективи співпраці.



Підтвердженням цього стала повітряна атака на Київ, яка увійшла до переліку наймасштабніших із початку війни.



Під час однієї з останніх атак було уражено урядову будівлю в Києві. Це сталось уперше за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати центри прийняття рішень" в Україні.



The Times також пише, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів путіна. Він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм.



До того ж на параді у Пекіні Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна. За парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні, вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це був перший випадок з часів Холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом.



ЗМІ зазначає, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Але Пекін підтримав Москву дипломатично та уникає західних санкцій. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".



Як повідомлялось раніше, 1 вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні Володимир Путін заявив, що війна проти України почалася не через напад Росії. Вона триватиме до "усунення першопричин".



За його словами, "друга причина кризи полягає в постійних спробах Заходу втягнути Україну в НАТО, що становить пряму загрозу безпеці Росії".



Путін також розповів історію про те, що "внаслідок "державного перевороту на Україні" у 2014 році було усунуто те політичне керівництво країни, яке не підтримувало вступ України до Північноатлантичного блоку, до НАТО".



Разом із цим у підсумковій заяві саміту ШОС не було жодної згадки російської війни проти України. Як заявило згодом українське МЗС, Кремлю не вдалося нав'язати країнам-членам ШОС свою позицію щодо війни проти України.

