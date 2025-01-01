Росіяни завербували двох неповнолітніх для теракту у Львові

Працівники СБУ запобігли ще одному теракту у Львові. Для встановлення вибухівки рф завербувала двох неповнолітніх.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Львові. За результатами дій на випередження викрито двох неповнолітніх, які на замовлення рф намагалися підірвати таунхаус, де проживав воїн Сил оборони.

Для вчинення злочину фігуранти залишили біля входу в будинок саморобний вибуховий пристрій (СВП), який заховали в горщику для квітів.

Щоб російські спецслужбісти могли дистанційно активувати вибухівку у момент наближення військового до помешкання, агенти додатково встановили на «локації» телефонну камеру з віддаленим доступом для куратора з рф.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали виконавців «на гарячому», коли вони заклали СВП на вході до таунхаусу.

За матеріалами справи, фігурантами виявилося двоє мешканців Львова віком 14 та 15 років, яких ворог завербував на Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

Після інструктажу від окупантів юнаки отримали координати, за якими забрали зі схрону вибухівку, а потім заклали її на місці запланованого теракту.

Під час викриття у фігурантів вилучили споряджену вибухівку та смартфони із доказами контактів з куратором.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили контррозвідники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що на початку вересня цього року у Львові Служба безпеки затримала ще двох неповнолітніх агентів рф, які хотіли підірвати авто українського воїна.


