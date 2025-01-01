У бою на Донеччині загинув Герой Віктор Барщевський із Волині

У бою за свободу та незалежність України загинув волинянин, мужній воїн солдат Віктор Барщевський.

Про це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської ОТГ В’ячеслав Католик.

8 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання, внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області, Барщевський Віктор Васильович (11.03.1977 р.н.). віддав своє життя, мужньо виконуючи військовий обов’язок та залишившись вірним присязі українському народові.

«Вічна пам’ять Герою, який боронив рідну землю, наше майбутнє та мир для кожного з нас. Співчуваємо рідним і близьким, розділяємо біль втрати та схиляємо голову перед його подвигом», - зазначив Католик.

Про дату та час похорону буде повідомлено додатково.

