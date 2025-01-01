Поліція 12 годин ловила мотоцикліста, який на Волині збив дитину і втік

Поліція 12 годин ловила мотоцикліста, який на Волині збив дитину і втік
Поліцейські оперативно встановили та розшукали мотоцикліста, який причетний до наїзду на пішохода на Волині.

Він втік з місця події. Завдяки оперативним та чітким діям правоохоронців - вже за менше ніж 12 годин водія встановили, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася опівночі, 25 травня, у селі Навіз Луцького району. Водій мотоцикла не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішохода - 13-річного місцевого мешканця. Хлопця з травмами госпіталізували до лікарні.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські зʼясували, що до скоєння ДТП причетний 20-річний житель сусіднього населеного пункту, який керував мотоциклом Lifan.
Поліція 12 годин ловила мотоцикліста, який на Волині збив дитину і втік

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому. Триває розслідування.

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Теги: ДТП, Волинь
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