Поліція 12 годин ловила мотоцикліста, який на Волині збив дитину і втік

Поліцейські оперативно встановили та розшукали мотоцикліста, який причетний дона Волині.Він втік з місця події. Завдяки оперативним та чітким діям правоохоронців - вже за менше ніж 12 годин водія встановили, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Дорожньо-транспортна пригода трапилася опівночі, 25 травня, у селі Навіз Луцького району. Водій мотоцикла не врахував дорожньої обстановки та наїхав на пішохода - 13-річного місцевого мешканця. Хлопця з травмами госпіталізували до лікарні.Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські зʼясували, що до скоєння ДТП причетний 20-річний житель сусіднього населеного пункту, який керував мотоциклом Lifan.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому. Триває розслідування.