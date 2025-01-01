Вночі біля клубу в Луцьку була бійка й стрілянина. ВІДЕО

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В ніч на 26 травня, біля закладу MOJO, що на вулиці Ковельській у Луцьку, відбувалася бійка та стрілянина.Як розповів журналістамодин з учасників інциденту, це були працівники державних силових структур. Вони були п'яні і зчепилися з іншими відвідувачами закладу, які заступилися за дівчину.У відповідь правоохоронці почали розмахувати пістолетами. Потім, під час бійки на вулиці, один з них вистрілив з пістолета вгору у людному місці. Цей момент є на відео, що зняте приблизно о 00:30 ночі.Очевидці стверджують, що правоохоронців, які почали конфлікт, зватиМи звернулися за коментарем у Головне управління Нацполіції у Волинській області. Там відповіли, що поліцейські учасниками конфлікту не були.Ми також намагаємося зв'язатися з Державним бюро розслідувань, яке веде цю справу.