Як купити стаж для виходу на пенсію: скільки волинян скористалися послугою





Упродовж минулого року 1573 волинянина сплатили понад 34 мільйони гривень добровільних страхових внесків, розповіли



Що таке "страховий стаж" і як він обраховується



За словами начальниці Пенсійного фонду України у Волинській області Лесі Неклеси, терміни "страховий стаж" та "пенсійне страхування" запровадили в Україні з 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".



"У статті 24 цього Закону йдеться, що страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок", — каже Леся Неклеса.



Страховий стаж, за словами посадовиці, обчислюється в місяцях. Для зарахування одного повного місяця до страхового стажу, сума сплаченого внеску має бути не меншою від мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної плати. Наразі це — 1760 гривень. Один день страхового стажу вартує 58,66 гривень.



Як людині, яка не працює, купити страховий стаж



Жителю Волині, який не працює і не є застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, можна зарахувати страховий стаж, добровільно сплативши страхові внески до Пенсійного фонду через вебпортал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua), говорить Леся Неклеса.



"Це відносно новий цифровий інструмент добровільної участі в пенсійному страхуванні, доступний з грудня 2022 року, — каже начальниця Пенсійного фонду в області. — Новація зручна, бо не треба заповнювати ніяких паперових заяв, договорів, подавати звітність, відвідувати держустанови".



Добровільно докупити стаж можуть застраховані та не застраховані волиняни, які старші 16 років. Також є можливість сплати страхових внесків на користь іншої людини. Не можуть скористатися цим правом волиняни, які вже є пенсіонерами.



За який період можна докупити стаж



Докупити стаж, за словами Лесі Неклеси, можна лише за періоди з січня 2004 року і тоді, коли людина фактично не працювала. Для цього треба укласти договір про добровільну сплату єдиного внеску з податковою службою за місцем проживання.



"Звертаю увагу, що сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, а це 1760 гривень на дату укладання договору і помножена на коефіцієнт 2. Зараз сума за місяць страхового стажу становить 3520 гривень", — наголосила посадовиця.



Яким має бути трудовий стаж, щоб отримувати пенсію



Як зазначила начальниця Пенсійного фонду в області, у 2025 році в Україні вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок однаковий і залежить від тривалості страхового стажу:



у 60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо страховий стаж становить від 22 до 32 років;

у 65 років — за наявності страхового стажу від 15 до 21 років.



Якщо жителю Волині не вистачає необхідного страхового стажу, він може добровільно сплатити єдиний соціальний внесок за відповідний період, додала Леся Неклеса.



З її слів, якщо людина досягла 65 років, але має менше ніж 15 років страхового стажу, вона не має права на пенсію за віком, але може отримувати державну соціальну допомогу.



Довідково: станом на травень 2025 року на Волині налічується 259 тисяч пенсіонерів. Середній розмір пенсії в області наразі становить 5090 гривень.

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