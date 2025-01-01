Плани росії не змінюються - захоплення чотирьох областей України і буферна зона, - розвідка





Про це в інтерв’ю Олег Іващенко.



Відповідаючи на запитання про плани РФ на полі бою, очільник СЗР сказав: «Усе розвідувальне співтовариство України сходиться на тому, що нічого нового. Взяти повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Але повністю реалізувати задум вони не можуть. Іще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Проте у них уже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз – 5-10 км».



Він додав, що заяви про «видавлювання» наших сил з прикордонних районів не відповідають дійсності. Навпаки, Україна контролює низку позицій на території Росії, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області.



Крім того, за словами голови СЗР, стратегічні плани Росії щодо України залишаються без змін – це здобуття повного контролю над територією країни.



«Але бажання не означає можливості. Вони виснажені – технологічно, економічно і дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього Радянського Союзу», - зазначив Іващенко.



Як повідомлялося, у середині травня CNN із посиланням на американських посадовців зазначала, що Росія накопичує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення більшої території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На полі бою плани Росії щодо України залишаються без змін – це захоплення Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей і встановлення 5-10-кілометрової буферної зони на території Харківщини, Сумщини і Чернігівщини.Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив голова Служби зовнішньої розвідкиВідповідаючи на запитання про плани РФ на полі бою, очільник СЗР сказав: «Усе розвідувальне співтовариство України сходиться на тому, що нічого нового. Взяти повний контроль над Луганською, Донецькою, Запорізькою і Херсонською областями. Але повністю реалізувати задум вони не можуть. Іще вони хочуть зробити так звану зону безпеки на території Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Проте у них уже не ті ресурси. Якщо раніше мріяли про 30 кілометрів углиб, то зараз – 5-10 км».Він додав, що заяви про «видавлювання» наших сил з прикордонних районів не відповідають дійсності. Навпаки, Україна контролює низку позицій на території Росії, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області.Крім того, за словами голови СЗР, стратегічні плани Росії щодо України залишаються без змін – це здобуття повного контролю над територією країни.«Але бажання не означає можливості. Вони виснажені – технологічно, економічно і дипломатично. Взагалі довгостроковою метою Росії є встановлення контролю над країнами колишнього Радянського Союзу», - зазначив Іващенко.Як повідомлялося, у середині травня CNN із посиланням на американських посадовців зазначала, що Росія накопичує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення більшої території України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію