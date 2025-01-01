Готували удари по 7 областях: СБУ затримала групу російських агентів

Готували удари по 7 областях: СБУ затримала групу російських агентів
СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети рф по 7 регіонах України.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України.

За результатами спецоперації одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них – 16 років, а найстаршому – 23.

Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними «співпрацювали» двоє братів з Харківщини.

За матеріалами справи, фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб.

Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти «подорожували» містами, де поруч із потенційними «цілями» паркували авто із ввімкненим відеореєстратором.

За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як «спостережний пункт» за обстановкою навколо.

Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання.

За даними слідства, російські спецслужби завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали «легких грошей».

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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