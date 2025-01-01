Шпигун на Черкащині «втемну» використовував знайомого військового

Працівники СБУ, який збирався передати рашистам дані про оборону Черкащини.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента фсб у Черкасах. Зловмисник намагався продати ворогу закриту інформацію про військові об'єкти Черкаської області, щоб скоригувати по них російські удари.Як встановило розслідування, ворожим агентом виявився 36-річний місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала через Телеграм-канали.За матеріалами справи, зрадник «втемну» використав свого знайомого військового, від якого отримав службову «флешку» з інформацією про один із військових об'єктів регіону.Крім того, він шпигував за мобільними вогневими групами ППО, які захищають повітряний простір регіону, а також повідомляв рашистам про наслідки ворожих ударів.Контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він готував звіт із черговою розвідінформацією.Під час обшуків у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.