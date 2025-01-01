Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину

Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину
Працівники СБУ затримали агента фсб, який допомагав рашистам прориватися до адмінкордону Дніпропетровської області.

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

Служба безпеки України затримала ще одного агента фсб, який шпигував для ворога на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За наявними даними, рашисти використовували його інформацію для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець фронтового селища у Покровському районі. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території рф і співпрацює з окупантами.

Для виконання завдань куратора з фсб фігурант обходив місцевість біля передової. Також він неодноразово намагався «втертися» в довіру українських захисників, щоб «втемну» випитувати у них потрібні відомості.

У разі виконання ворожих завдань куратор з фсб обіцяв агенту «евакуювати» його до країни-агресора.

Серед основних завдань цього фігуранта було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.

Служба безпеки викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.
Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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