Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину

Працівники СБУ затримали агента фсб, якийпрориватися до адмінкордону Дніпропетровської області.Про це у телеграмі повідомила СБУ.Служба безпеки України затримала ще одного агента фсб, який шпигував для ворога на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.За наявними даними, рашисти використовували його інформацію для спроб прориву української оборони і виходу на адмінкордон Дніпропетровської області.Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 52-річний мешканець фронтового селища у Покровському районі. Агента завербували через його родичку, яка проживає на території рф і співпрацює з окупантами.Для виконання завдань куратора з фсб фігурант обходив місцевість біля передової. Також він неодноразово намагався «втертися» в довіру українських захисників, щоб «втемну» випитувати у них потрібні відомості.У разі виконання ворожих завдань куратор з фсб обіцяв агенту «евакуювати» його до країни-агресора.Серед основних завдань цього фігуранта було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ.Служба безпеки викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала у Кам’янському на Дніпропетровщині.Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.