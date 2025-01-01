Шахраї із «ООН» ошукали волинянку на чималу суму

переказала шахраям чималі гроші – понад 11 тисяч гривень.



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Попри постійні заклики працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області не звертати увагу на оголошення в соціальних мережах, пов’язані з грошима та легкими заробітками, люди не перестають чинити з точністю до навпаки У байку дурисвітів про надання соціальної допомоги начебто солідною міжнародною організацією – самим ООН – повірила жителька села Мирне Горохівської територіальної громади Луцького району.



Жінка перейшла за фішинговим посиланням, виконала подальші дії, вказані шахраями, і таким чином своїми руками перерахувала їм усі до копійки 11256,75 гривні.



Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України (карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна) і вже вкотре закликають до обачливості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканка Горохівсської громади на Волині– понад 11 тисяч гривень.Про це пише Волинь-нова Попри постійні заклики працівників відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області не звертати увагу на оголошення в соціальних мережах, пов’язані з грошима та легкими заробітками, люди не перестають чинити з точністю до навпаки У байку дурисвітів про надання соціальної допомоги начебто солідною міжнародною організацією – самим ООН – повірила жителька села Мирне Горохівської територіальної громади Луцького району.Жінка перейшла за фішинговим посиланням, виконала подальші дії, вказані шахраями, і таким чином своїми руками перерахувала їм усі до копійки 11256,75 гривні.Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України (карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна) і вже вкотре закликають до обачливості.

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