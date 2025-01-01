У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин

Ще одна трагічна звістка сколихнула Рожищенську громаду на Волині. У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув(1966 року народження).Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.Життя старшого сержанта Сергія Богуцького обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп’янського району Харківської області 10 травня 2025 року.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 14 до 16 травня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.