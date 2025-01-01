У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин

У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин
Ще одна трагічна звістка сколихнула Рожищенську громаду на Волині. У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув Сергій Богуцький (1966 року народження).

Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.

Життя старшого сержанта Сергія Богуцького обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп’янського району Харківської області 10 травня 2025 року.

«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 14 до 16 травня включно.
У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

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Теги: загиблі, війна
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