У місті на Волині – 3-денна жалоба: на фронті поліг краянин

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Ще одна трагічна звістка сколихнула Рожищенську громаду на Волині. У боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув Сергій Богуцький (1966 року народження).
Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.
Життя старшого сержанта Сергія Богуцького обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп’янського району Харківської області 10 травня 2025 року.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 14 до 16 травня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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Про це у фейсбуці повідомляє Рожищенська міськрада.
Життя старшого сержанта Сергія Богуцького обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп’янського району Харківської області 10 травня 2025 року.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 14 до 16 травня включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
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