Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним

Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю низці західних ЗМІ анонсував дві ключові теми можливої розмови з російським диктатором путіним у Туреччині 15 травня.

Як пише LB.ua з посиланням на французьке видання Liberation, глава держави стверджує, що зустріч із кремлівським правителем має закінчитися "політичною перемогою" - припиненням вогню або обміном полоненими у форматі "всіх на всіх".

Зеленський переконаний, що неприїзд путіна до Стамбула чи Анкари "виглядатиме як повна поразка".

Президент також закликав до надійного та збалансованого посередництва у переговорах, адже "українці не будуть довіряти росіянам, а росіяни не будуть довіряти українцям". Гарантом механізму контролю за дотриманням домовленостей Зеленський вважає Сполучені Штати. Він повторив сподівання, що Дональд Трамп приїде до Туреччини, що має "заохотити це зробити і путіна".

Зеленський пояснив дію указу про заборону проведення перемовин з кремлівським диктатором.

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Теги: Росія, війна
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