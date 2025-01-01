Росія запустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників

Росія запустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників
З вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська рф атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.

Ще 42 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Про збиття ракети не повідомлялося.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина, Рівненщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 10:31
Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину
Сьогодні, 10:19
Росія запустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників
Сьогодні, 10:04
Шахраї із «ООН» ошукали волинянку на чималу суму
Сьогодні, 09:59
Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
Сьогодні, 09:43
Схожі новини
На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post
Сьогодні, 11:08
Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним Зеленський розповів, про що збирається говорити з путіним
Сьогодні, 09:43
На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії На Рівненщині постраждали дві людини внаслідок атаки росії
Сьогодні, 09:02
Спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ Спецпосланці Трампа Віткофф і Келлог вирушать до Туреччини на переговори між Україною та РФ
13 травня, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед
Сьогодні, 11:37
 0
На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post
Сьогодні, 11:08
 0
Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною
Сьогодні, 10:51
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 10:31
 0
Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8