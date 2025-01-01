Росія запустила по Україні балістичну ракету та 145 безпілотників





Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.



Ще 42 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Про збиття ракети не повідомлялося.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



За даними військових, унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина, Рівненщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська рф атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни.Ще 42 російські безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).Про збиття ракети не повідомлялося.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.За даними військових, унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина, Рівненщина.

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