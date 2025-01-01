Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 10:31
Сьогодні, 14 травня, орієнтовно о 18:00 траурний кортеж з тілом загиблого Героя України - Миколи Гапонюка, прибуде до Старої Вижівки на Волині.
Про це Старовижівська селищна рада повідомила у фейсбуці.
По вулицях Ковельська, Незалежності, площа Миру, Соборності, Стуса, Володимирська колона буде рухатися до будинку де проживав Микола.
Завтра, 15 травня, об 11:00 від будинку загиблого Героя, по вулицях: Володимирська, Ковельська, Незалежності колона буде рухатися до площі Миру де об 11:30 відбудеться громадська панахида.
Відспівування нашого Героя буде проводитись о 12:00 в Свято-Преображенському Храмі нашого селища.
«Просимо всіх належно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя, який віддав своє життя за всіх нас!» - закликали у громаді.
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Про це Старовижівська селищна рада повідомила у фейсбуці.
По вулицях Ковельська, Незалежності, площа Миру, Соборності, Стуса, Володимирська колона буде рухатися до будинку де проживав Микола.
Завтра, 15 травня, об 11:00 від будинку загиблого Героя, по вулицях: Володимирська, Ковельська, Незалежності колона буде рухатися до площі Миру де об 11:30 відбудеться громадська панахида.
Відспівування нашого Героя буде проводитись о 12:00 в Свято-Преображенському Храмі нашого селища.
«Просимо всіх належно зустріти та провести в останню дорогу нашого Героя, який віддав своє життя за всіх нас!» - закликали у громаді.
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Сьогодні, 10:31