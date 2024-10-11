Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною

Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною
Виконавчий комітет Луцької міськради вирішив зробити платною парковку біля Палацу культури в центрі міста.

Про це повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 14 травня, члени виконавчого комітету внесли зміни до рішення про організацію майданчика для платного паркування транспортних засобів на вулиці Богдана Хмельницького, 1.

Після розроблення та погодження із Управлінням патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України 20 грудня 2024 року схеми організації дорожнього руху на цьому спеціально обладнаному майданчику для паркування транспортних засобів на вул. Богдана Хмельницького, 1 (поруч із Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка) та проведення підготовчих робіт з облаштування майданчика для паркування транспортних засобів, виникла необхідність внести зміни до документа та зазначити загальну кількість місць для паркування транспортних засобів, кількість платних місць для паркування транспортних засобів, площу платних місць паркування та кількість безоплатних місць для паркування, у відповідності до схеми ОДР.

Так, згідно прийнятого рішення на вулиці Богдана Хмельницького, 1 (поруч з Палацом культури міста Луцька) буде 42 місця для паркування, з них — 40 для платного паркування.

Також на вулиці Богдана Хмельницького, 1 біля Волинського облмуздрамтеатру зі сторони готелю “Україна” буде 22 місця для паркування, з них — 4 платних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: парковка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед
Сьогодні, 11:37
На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post
Сьогодні, 11:08
Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною
Сьогодні, 10:51
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 10:31
Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
Парковку біля Луцького замку пропонують прибрати Парковку біля Луцького замку пропонують прибрати
11 жовтня, 2024, 23:18
У Луцьку на парковці 19-річний водій кілька разів в'їхав в чуже авто і втік. ВІДЕО У Луцьку на парковці 19-річний водій кілька разів в'їхав в чуже авто і втік. ВІДЕО
03 жовтня, 2023, 11:07
У мікрорайоні в Луцьку зрізають дерева, щоб облаштували у дворах парковку. ВІДЕО У мікрорайоні в Луцьку зрізають дерева, щоб облаштували у дворах парковку. ВІДЕО
26 травня, 2023, 18:52
У Луцьку просять дозволити виїзд за парковки біля драмтеатру у бік ЦУМа У Луцьку просять дозволити виїзд за парковки біля драмтеатру у бік ЦУМа
12 жовтня, 2022, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед
Сьогодні, 11:37
 0
На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post
Сьогодні, 11:08
 0
Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною
Сьогодні, 10:51
 0
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Миколу Гапонюка
Сьогодні, 10:31
 0
Спіймали зрадника, який допомагав росіянам наступати на Дніпропетровщину
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8