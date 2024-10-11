Парковку біля Палацу культури в центрі Луцька зробили платною

Виконавчий комітет Луцької міськради вирішив зробити платною парковку біля Палацу культури в центрі міста.Про це повідомило управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні, 14 травня, члени виконавчого комітету внесли зміни до рішення про організацію майданчика дляна вулиці Богдана Хмельницького, 1.Після розроблення та погодження із Управлінням патрульної поліції у Волинській області ДПП НП України 20 грудня 2024 року схеми організації дорожнього руху на цьому спеціально обладнаному майданчику для паркування транспортних засобів на вул. Богдана Хмельницького, 1 (поруч із Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка) та проведення підготовчих робіт з облаштування майданчика для паркування транспортних засобів, виникла необхідність внести зміни до документа та зазначити загальну кількість місць для паркування транспортних засобів, кількість платних місць для паркування транспортних засобів, площу платних місць паркування та кількість безоплатних місць для паркування, у відповідності до схеми ОДР.Так, згідно прийнятого рішення на вулиці Богдана Хмельницького, 1 (поруч з Палацом культури міста Луцька) буде 42 місця для паркування, з них — 40 для платного паркування.Також на вулиці Богдана Хмельницького, 1 біля Волинського облмуздрамтеатру зі сторони готелю “Україна” буде 22 місця для паркування, з них — 4 платних.