На переговорах у Стамбулі росію представлятимуть Лавров та Ушаков, - The Washington Post





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За даними джерела, Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.



Водночас офіційний Кремль заявив, що імена учасників переговорів будуть оприлюднені, “коли президент вважатиме це за потрібне”.



Можливо Москва утримується, чекаючи, чи змінить Дональд Трамп свій графік заради присутності на переговорах.



В ніч на 11 травня путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".



Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.



Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню.



А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня.



Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США Марко Рубіо, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! The Washington Post повідомляє з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника, хто від Росії буде присутній на переговорах у Стамбулі.Про це пише LB.ua За даними джерела, Росію представлятимуть міністр закордонних справта помічник путіна з питань зовнішньої політикиВодночас офіційний Кремль заявив, що імена учасників переговорів будуть оприлюднені, “коли президент вважатиме це за потрібне”.Можливо Москва утримується, чекаючи, чи змінить Дональд Трамп свій графік заради присутності на переговорах.В ніч на 11 травня путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".Згодом президент Українизаявив, що особисто чекатиме путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню.А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів –- провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня.Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.

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