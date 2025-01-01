У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед

У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку дороговартісного велосипеда.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 13 травня, до поліції із заявою звернулася 37-річна жителька обласного центру.

Жінка повідомила, що зловмисник зламав замок комірчини на першому поверсі та викрав її велосипед, вартістю 7 тис. грн.

Оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, встановили, що крадіжку скоїв 32-річний лучанин.

Його затримали у процесуальному порядку.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцьк. велосипед, крадіжка
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