У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед
Сьогодні, 11:37
У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку дороговартісного велосипеда.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 травня, до поліції із заявою звернулася 37-річна жителька обласного центру.
Жінка повідомила, що зловмисник зламав замок комірчини на першому поверсі та викрав її велосипед, вартістю 7 тис. грн.
Оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, встановили, що крадіжку скоїв 32-річний лучанин.
Його затримали у процесуальному порядку.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 13 травня, до поліції із заявою звернулася 37-річна жителька обласного центру.
Жінка повідомила, що зловмисник зламав замок комірчини на першому поверсі та викрав її велосипед, вартістю 7 тис. грн.
Оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, встановили, що крадіжку скоїв 32-річний лучанин.
Його затримали у процесуальному порядку.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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