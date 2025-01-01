У Луцьку злодій зламав замок комірчини та викрав велосипед





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 13 травня, до поліції із заявою звернулася 37-річна жителька обласного центру.



Жінка повідомила, що зловмисник зламав замок комірчини на першому поверсі та викрав її велосипед, вартістю 7 тис. грн.



Оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, встановили, що крадіжку скоїв 32-річний лучанин.



Його затримали у процесуальному порядку.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські оперативно розкрили крадіжку дороговартісного велосипеда.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 13 травня, до поліції із заявою звернулася 37-річна жителька обласного центру.Жінка повідомила, що зловмисник зламав замок комірчини на першому поверсі та викрав її велосипед, вартістю 7 тис. грн.Оперативники, за інформаційної підтримки співробітників кримінального аналізу, встановили, що крадіжку скоїв 32-річний лучанин.Його затримали у процесуальному порядку.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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