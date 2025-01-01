Волиняни привезли численні нагороди з чемпіонату Європи

З 9 по 11 травня в італійському місті Белларія-Іджея Маріна проходив чемпіонат Європи з українського національного виду спорту «Козацький двобій».За результатами запеклих протистоянь волинські спортсмени зуміли вибороти 47 нагород різного гатунку: з них 19 золотих, 20 срібних та 8 бронзових медалей.Окрім цього, п'ятеро спортсменів були відзначені чемпіонськими поясами за кращу технічну підготовку — це(СК «Любарт»),(вихованці СК «Бушидо»),(ВОСК «Магістр»). Організатори змагань також нагородили(ВОСК «Магістр») за волю до перемоги, яка боролася в абсолютній ваговій категорії.Аби взяти участь у престижних європейських змаганнях, спортсмени проходили кілька етапів відбору: від обласного чемпіонату, національної першості, тренувальних зборів і до формування збірної команди України з козацького двобою.«До участі в чемпіонаті Європи зареєструвалися 1200 учасників з 16 країн світу. В загальнокомандному заліку збірна команда України, яка була представлена 140 спортсменами, впевнено посіла 1 місце, виборовши 95 золотих, 88 срібних та 75 бронзових нагород. Другою стала збірна Чехії, а третьою збірна Німеччини. Наші спортсмени виступали в різних розділах козацького двобою та вибороли нагороди різного ґатунку відразу в кількох видах», — розповів голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» УкраїниСпортсменів підготували досвідчені тренери:- Волинський обласний спортивний клуб «Магістр», тренери- Спортивний клуб «Бушидо», тренер- Спортивний клуб «Любарт», тренер- Духовний спортивний клуб прикладного рукопашу «Інсайт», тренери- Спортивний клуб «Волинь», тренерСеред чемпіонів —(ДСКПР «Інсайт»),(ДСКПР «Інсайт»),(ДСКПР «Інсайт»),(ВОСК «Магістр»),(ВОСК «Магістр»),(ВОСК «Магістр»),(СК «Бушидо»),(СК «Бушидо»),(СК «Бушидо»),(СК «Бушидо»),(СК «Любарт»),(СК «Любарт»).Срібні призери —(ВОСК «Магістр»),(вихованці СК «Волинь»),(СК «Любарт»)(вихованці ДСКПР «Інсайт»).Бронзові призери —(СК «Бушидо»),(СК «Волинь»),(СК «Любарт»),(ДСКПР «Інсайт»).