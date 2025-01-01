Волиняни привезли численні нагороди з чемпіонату Європи
Сьогодні, 12:02
З 9 по 11 травня в італійському місті Белларія-Іджея Маріна проходив чемпіонат Європи з українського національного виду спорту «Козацький двобій».
За результатами запеклих протистоянь волинські спортсмени зуміли вибороти 47 нагород різного гатунку: з них 19 золотих, 20 срібних та 8 бронзових медалей.
Окрім цього, п'ятеро спортсменів були відзначені чемпіонськими поясами за кращу технічну підготовку — це Аріана Киричук (СК «Любарт»), Василь Іваникович, Георгій Кучуков, Ярослав Урда (вихованці СК «Бушидо»), Олександр Рошак (ВОСК «Магістр»). Організатори змагань також нагородили Валерію Ясковець (ВОСК «Магістр») за волю до перемоги, яка боролася в абсолютній ваговій категорії.
Аби взяти участь у престижних європейських змаганнях, спортсмени проходили кілька етапів відбору: від обласного чемпіонату, національної першості, тренувальних зборів і до формування збірної команди України з козацького двобою.
«До участі в чемпіонаті Європи зареєструвалися 1200 учасників з 16 країн світу. В загальнокомандному заліку збірна команда України, яка була представлена 140 спортсменами, впевнено посіла 1 місце, виборовши 95 золотих, 88 срібних та 75 бронзових нагород. Другою стала збірна Чехії, а третьою збірна Німеччини. Наші спортсмени виступали в різних розділах козацького двобою та вибороли нагороди різного ґатунку відразу в кількох видах», — розповів голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України Олександр Кулаков.
Спортсменів підготували досвідчені тренери:
- Волинський обласний спортивний клуб «Магістр», тренери Дмитро Грисюк, Олександр Єфімов, Микола Ковальчук, Віталій Тіпухов;
- Спортивний клуб «Бушидо», тренер Олександр Панасюк;
- Спортивний клуб «Любарт», тренер Олександр Крисько;
- Духовний спортивний клуб прикладного рукопашу «Інсайт», тренери Ігор Веремій, Валентин Паліївець, Олександр Чайка;
- Спортивний клуб «Волинь», тренер Володимир Бродович.
Серед чемпіонів — Андрій Чайка (ДСКПР «Інсайт»), Олексій Скольбушевський (ДСКПР «Інсайт»), Тимур Граборєв (ДСКПР «Інсайт»), Дмитро Браславський (ВОСК «Магістр»), Микола Кучабський (ВОСК «Магістр»), Олександр Рошак (ВОСК «Магістр»), Станіслав Кренець (СК «Бушидо»), Василь Іваникович (СК «Бушидо»), Георгій Кучуков (СК «Бушидо»), Ярослав Урда (СК «Бушидо»), Мар'яна Волох (СК «Любарт»), Аріана Киричук (СК «Любарт»).
Срібні призери — Данило Євчук, Андрій Закрушевський, Михайло Ткачук, Владислав Гуль, Валерія Ясковець, Олександр Яковчук (ВОСК «Магістр»), Влад Карабан, Богдан Сіжук, Ілля Ваврисевич, Стас Літевчук, Ангеліна Супрун, Яна Смушко, Яна Степанюк (вихованці СК «Волинь»), Аріана Киричук (СК «Любарт») Олексій Скольбушевський, Тимур Граборєв (вихованці ДСКПР «Інсайт»).
Бронзові призери — Ярослав Урда, Станіслав Кренець, Дмитро Федина (СК «Бушидо»), Назар Торбик (СК «Волинь»), Олександр Черчик, Тимофій Миткалик (СК «Любарт»), Софія Чайка (ДСКПР «Інсайт»).
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За результатами запеклих протистоянь волинські спортсмени зуміли вибороти 47 нагород різного гатунку: з них 19 золотих, 20 срібних та 8 бронзових медалей.
Окрім цього, п'ятеро спортсменів були відзначені чемпіонськими поясами за кращу технічну підготовку — це Аріана Киричук (СК «Любарт»), Василь Іваникович, Георгій Кучуков, Ярослав Урда (вихованці СК «Бушидо»), Олександр Рошак (ВОСК «Магістр»). Організатори змагань також нагородили Валерію Ясковець (ВОСК «Магістр») за волю до перемоги, яка боролася в абсолютній ваговій категорії.
Аби взяти участь у престижних європейських змаганнях, спортсмени проходили кілька етапів відбору: від обласного чемпіонату, національної першості, тренувальних зборів і до формування збірної команди України з козацького двобою.
«До участі в чемпіонаті Європи зареєструвалися 1200 учасників з 16 країн світу. В загальнокомандному заліку збірна команда України, яка була представлена 140 спортсменами, впевнено посіла 1 місце, виборовши 95 золотих, 88 срібних та 75 бронзових нагород. Другою стала збірна Чехії, а третьою збірна Німеччини. Наші спортсмени виступали в різних розділах козацького двобою та вибороли нагороди різного ґатунку відразу в кількох видах», — розповів голова Волинської обласної федерації козацького двобою, перший заступник Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» України Олександр Кулаков.
Спортсменів підготували досвідчені тренери:
- Волинський обласний спортивний клуб «Магістр», тренери Дмитро Грисюк, Олександр Єфімов, Микола Ковальчук, Віталій Тіпухов;
- Спортивний клуб «Бушидо», тренер Олександр Панасюк;
- Спортивний клуб «Любарт», тренер Олександр Крисько;
- Духовний спортивний клуб прикладного рукопашу «Інсайт», тренери Ігор Веремій, Валентин Паліївець, Олександр Чайка;
- Спортивний клуб «Волинь», тренер Володимир Бродович.
Серед чемпіонів — Андрій Чайка (ДСКПР «Інсайт»), Олексій Скольбушевський (ДСКПР «Інсайт»), Тимур Граборєв (ДСКПР «Інсайт»), Дмитро Браславський (ВОСК «Магістр»), Микола Кучабський (ВОСК «Магістр»), Олександр Рошак (ВОСК «Магістр»), Станіслав Кренець (СК «Бушидо»), Василь Іваникович (СК «Бушидо»), Георгій Кучуков (СК «Бушидо»), Ярослав Урда (СК «Бушидо»), Мар'яна Волох (СК «Любарт»), Аріана Киричук (СК «Любарт»).
Срібні призери — Данило Євчук, Андрій Закрушевський, Михайло Ткачук, Владислав Гуль, Валерія Ясковець, Олександр Яковчук (ВОСК «Магістр»), Влад Карабан, Богдан Сіжук, Ілля Ваврисевич, Стас Літевчук, Ангеліна Супрун, Яна Смушко, Яна Степанюк (вихованці СК «Волинь»), Аріана Киричук (СК «Любарт») Олексій Скольбушевський, Тимур Граборєв (вихованці ДСКПР «Інсайт»).
Бронзові призери — Ярослав Урда, Станіслав Кренець, Дмитро Федина (СК «Бушидо»), Назар Торбик (СК «Волинь»), Олександр Черчик, Тимофій Миткалик (СК «Любарт»), Софія Чайка (ДСКПР «Інсайт»).
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