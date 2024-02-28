Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії

Олег Гладковський.



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Він був оголошений в розшук за підозрою в розкраданні при закупівлях авто для армії. Гладковський обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024.



Вирішують питання про його екстрадицію до України.



"Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі", – йдеться у повідомленні.



Закупівля "Богданів"



Ця справа стосується 2017 року. У липні 2021 року до суду скерували обвинувальний акт стосовного колишнього першого заступника секретаря РНБО, колишнього заступника міністра оборони і в.о. директора департаменту МО у завданні збитків на 17,44 млн гривень.



За даними слідства, ці люди змовилися і в 2017 році організували закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК «Богдан моторс»", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.



При цьому авто не відповідали вимозі уряду про рівень локалізації виробництва у 60 %. Слідство вважає, що завдяки лобізму вимогу вдалося знизити до 20 %, але компанія не відповідала і цій вимозі, бо локалізація становила 10 %. Попри це, вона отримала замовлення, за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.



Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.



Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.



У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.



3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.



У травні 2024 його заочно арештували, а потім оголосили в розшук, бо він з весни 2022 не з'являвся на судових засіданнях.



Сам Гладковський вважав, що його політично переслідують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони затримали в Іспанії. НАБУ не озвучило прізвища, але з деталей справи очевидно, що цеПро це пише LB.ua Він був оголошений в розшук за підозрою в розкраданні при закупівлях авто для армії. Гладковський обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024.Вирішують питання про його екстрадицію до України."Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі", – йдеться у повідомленні.Ця справа стосується 2017 року. У липні 2021 року до суду скерували обвинувальний акт стосовного колишнього першого заступника секретаря РНБО, колишнього заступника міністра оборони і в.о. директора департаменту МО у завданні збитків на 17,44 млн гривень.За даними слідства, ці люди змовилися і в 2017 році організували закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК «Богдан моторс»", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.При цьому авто не відповідали вимозі уряду про рівень локалізації виробництва у 60 %. Слідство вважає, що завдяки лобізму вимогу вдалося знизити до 20 %, але компанія не відповідала і цій вимозі, бо локалізація становила 10 %. Попри це, вона отримала замовлення, за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.У травні 2024 його заочно арештували, а потім оголосили в розшук, бо він з весни 2022 не з'являвся на судових засіданнях.Сам Гладковський вважав, що його політично переслідують.

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