Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії

Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії
Колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони затримали в Іспанії. НАБУ не озвучило прізвища, але з деталей справи очевидно, що це Олег Гладковський.

Про це пише LB.ua.

Він був оголошений в розшук за підозрою в розкраданні при закупівлях авто для армії. Гладковський обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024.

Вирішують питання про його екстрадицію до України.

"Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі", – йдеться у повідомленні.

Закупівля "Богданів"

Ця справа стосується 2017 року. У липні 2021 року до суду скерували обвинувальний акт стосовного колишнього першого заступника секретаря РНБО, колишнього заступника міністра оборони і в.о. директора департаменту МО у завданні збитків на 17,44 млн гривень.

За даними слідства, ці люди змовилися і в 2017 році організували закупівлю вантажівок підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за незаконно збільшеними цінами. Виробником автомобілів виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод №2" АТ "АК «Богдан моторс»", що входить до групи пов’язаних компаній Корпорації "Богдан" – частки у статутному капіталі як прямо та опосередковано належали посадовцю РНБО та його близьким особам.

При цьому авто не відповідали вимозі уряду про рівень локалізації виробництва у 60 %. Слідство вважає, що завдяки лобізму вимогу вдалося знизити до 20 %, але компанія не відповідала і цій вимозі, бо локалізація становила 10 %. Попри це, вона отримала замовлення, за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% упродовж трьох років.

Однак, як встановило слідство, відповідні витрати для збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перевела на бюджет України.

Контракт між Міноборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, неможливість перегляду ціни і межовість визначених контрактом статей калькуляції. Всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадові особи Міноборони її узгодили. В результаті постачальнику незаконно переплатили 17,44 млн гривень.

У жовтні 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 20 травня 2020 року Апеляційна палата ВАКС відмовила у скасуванні підозри Гладковському. При цьому повідомляли, що термін дії покладених на нього зобов'язань закінчується 5 червня.

3 червня 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо Гладковського. Підозрюваним були відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

У травні 2024 його заочно арештували, а потім оголосили в розшук, бо він з весни 2022 не з'являвся на судових засіданнях.

Сам Гладковський вважав, що його політично переслідують.


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Теги: Гладковський, Іспанія
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