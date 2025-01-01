«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
На Волинь повертаються два загиблі у війні з росіянами Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Сьогодні кортеж «На щиті» прибуває у громаду з тілами двох наших Захисників - Віталія Кузмяка та Павла Ковальчука.
Просимо орієнтовно о 13.20 год. створити коридор шани та гідно зустріти Героїв вулицями Луцька - Шпитальна (до моргу).
У часі прибуття можливі зміни, тож просимо слідкувати за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Сьогодні кортеж «На щиті» прибуває у громаду з тілами двох наших Захисників - Віталія Кузмяка та Павла Ковальчука.
Просимо орієнтовно о 13.20 год. створити коридор шани та гідно зустріти Героїв вулицями Луцька - Шпитальна (до моргу).
У часі прибуття можливі зміни, тож просимо слідкувати за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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