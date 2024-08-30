Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом

Судитимуть волинянина, який з пістолетом чинив опір працівникам ТЦК та СП.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Луцька хуліганства із застосуванням зброї та погрози вбивством щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 4 ст. 296, ч.1 ст.350 КК України).За даними слідства, чоловік удень 15 березня 2025 року на вулиці Чорновола у Луцьку чинив опір працівникам Волинського обласного ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення та вручення повісток.Коли військовослужбовці попрохали волинянина надати відповідні документи для перевірки облікових даних, він вчинив сварку, дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.Після цього, тримаючи пістолет у руці, порушуючи громадський порядок, зупиняв проїжджаючі автомобілі та,, намагався сісти у них і втекти.У затриманого зловмисника вилучено травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.