Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом

Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом
Судитимуть волинянина, який з пістолетом чинив опір працівникам ТЦК та СП.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Луцька хуліганства із застосуванням зброї та погрози вбивством щодо службової особи, яка виконує громадський обов'язок (ч. 4 ст. 296, ч.1 ст.350 КК України).

За даними слідства, чоловік удень 15 березня 2025 року на вулиці Чорновола у Луцьку чинив опір працівникам Волинського обласного ТЦК та СП, які здійснювали оповіщення та вручення повісток.

Коли військовослужбовці попрохали волинянина надати відповідні документи для перевірки облікових даних, він вчинив сварку, дістав травматичний пістолет та, привівши його в бойову готовність, із погрозами почав спрямовувати ствол в їхній бік, а тоді здійснив постріл вгору.

Після цього, тримаючи пістолет у руці, порушуючи громадський порядок, зупиняв проїжджаючі автомобілі та, погрожуючи водіям зброєю, намагався сісти у них і втекти.

У затриманого зловмисника вилучено травматичний пістолет марки ПМ-РФ, а на місці події – гільзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, ТЦК, пістолет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
Сьогодні, 14:20
Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом
Сьогодні, 14:08
«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Сьогодні, 13:49
«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд
09 травня, 14:06
Погрожував ТЦК пістолетом і стріляв у повітря: 40-річному лучанину обрали запобіжний захід Погрожував ТЦК пістолетом і стріляв у повітря: 40-річному лучанину обрали запобіжний захід
17 березня, 16:23
Вночі п`яний волинянин погрожував людям пістолетом: як його покарали Вночі п`яний волинянин погрожував людям пістолетом: як його покарали
02 березня, 06:07
Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші Затримали волинянина, який на вулиці погрожував пістолетом перехожому та вимагав гроші
30 серпня, 2024, 11:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
Сьогодні, 14:20
 0
Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом
Сьогодні, 14:08
 0
«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Сьогодні, 13:49
 0
«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
 0
Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8