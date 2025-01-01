У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску

У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
У Луцьку незабаром з’явиться новий гастрономічний простір – рибний ресторан «Чорноморка».

Заклад офіційно відкриє для відвідувачів свої двері вже 23 травня, о 18:00, за адресою проспект Молоді, 14а.

Про це повідомили на Instagram-сторінці «Чорноморки».

З нагоди відкриття гостей частуватимуть ігристим вином та устрицями – організатори обіцяють, що їх буде «ціла гора».

Команда ресторану закликає лучан і гостей міста долучатися до події, а також не соромитися залишати свої враження та побажання.

Сьогодні у мережу закладів «Чорноморка» входить 26 ресторанів в різних куточках України, Європи та Молдови. Нині до цієї гастросім’ї приєднується й Луцьк.

У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску


У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску


У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
Сьогодні, 14:20
Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом
Сьогодні, 14:08
«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Сьогодні, 13:49
«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії
Сьогодні, 12:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
Сьогодні, 14:20
 0
Судитимуть волинянина, який погрожував працівникам ТЦК та СП пістолетом
Сьогодні, 14:08
 0
«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Сьогодні, 13:49
 0
«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
 0
Ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали в Іспанії
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8