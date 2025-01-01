У Луцьку відкривається рибний ресторан «Чорноморка»: відома дата запуску
Сьогодні, 14:20
У Луцьку незабаром з’явиться новий гастрономічний простір – рибний ресторан «Чорноморка».
Заклад офіційно відкриє для відвідувачів свої двері вже 23 травня, о 18:00, за адресою проспект Молоді, 14а.
Про це повідомили на Instagram-сторінці «Чорноморки».
З нагоди відкриття гостей частуватимуть ігристим вином та устрицями – організатори обіцяють, що їх буде «ціла гора».
Команда ресторану закликає лучан і гостей міста долучатися до події, а також не соромитися залишати свої враження та побажання.
Сьогодні у мережу закладів «Чорноморка» входить 26 ресторанів в різних куточках України, Європи та Молдови. Нині до цієї гастросім’ї приєднується й Луцьк.
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Заклад офіційно відкриє для відвідувачів свої двері вже 23 травня, о 18:00, за адресою проспект Молоді, 14а.
Про це повідомили на Instagram-сторінці «Чорноморки».
З нагоди відкриття гостей частуватимуть ігристим вином та устрицями – організатори обіцяють, що їх буде «ціла гора».
Команда ресторану закликає лучан і гостей міста долучатися до події, а також не соромитися залишати свої враження та побажання.
Сьогодні у мережу закладів «Чорноморка» входить 26 ресторанів в різних куточках України, Європи та Молдови. Нині до цієї гастросім’ї приєднується й Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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