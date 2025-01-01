Трамп не виключає, що може зустрітися із путіним, «щоб врятувати життя»

Трамп не виключає, що може зустрітися із путіним, «щоб врятувати життя»
Президент США Дональд Трамп припустив, що може зустрітися із диктатором путіним в Туреччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з путіним, "щоб врятувати життя".

Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться путін на переговорах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор володимир путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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