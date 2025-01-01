Трамп не виключає, що може зустрітися із путіним, «щоб врятувати життя»

Дональд Трамп припустив, що може зустрітися із диктатором путіним в Туреччині.



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За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з путіним, "щоб врятувати життя".



Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться путін на переговорах.



Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.



Своєю чергою, російський диктатор володимир путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.



Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.



11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.



Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.



Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАприпустив, що може зустрітися із диктаторомв Туреччині.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.За словами лідера Штатів, його щільний графік не завадить йому зустрітися з путіним, "щоб врятувати життя".Також Трамп сказав, що не знає, чи з'явиться путін на переговорах.Нагадаємо, раніше президентзаявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.Своєю чергою, російський диктатор володимир путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.11 травня президент Туреччинипровів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

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