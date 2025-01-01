Зводив багатоповерхівку: на Волині забудовник не сплатив понад 4 мільйони у місцевий бюджет

Зводив багатоповерхівку: на Волині забудовник не сплатив понад 4 мільйони у місцевий бюджет
На Волині забудовник не сплатив понад 4,5 млн грн у місцевий бюджет – втрутилась прокуратура.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради про стягнення із забудовника 4,5 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.

Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку у селі Липини Луцького району, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.

При цьому орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення їх із замовника будівництва.

Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді домоглися зобов'язання підприємця сплатити у бюджет кошти пайової участі.

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Теги: Волинь, забудовник, прокуратура
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