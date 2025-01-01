Зводив багатоповерхівку: на Волині забудовник не сплатив понад 4 мільйони у місцевий бюджет
Сьогодні, 15:46
На Волині забудовник не сплатив понад 4,5 млн грн у місцевий бюджет – втрутилась прокуратура.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради про стягнення із забудовника 4,5 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку у селі Липини Луцького району, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.
При цьому орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення їх із замовника будівництва.
Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді домоглися зобов'язання підприємця сплатити у бюджет кошти пайової участі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради про стягнення із забудовника 4,5 мільйона гривень коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.
Прокурори встановили, що суб'єкт господарювання здійснив будівництво багатоквартирного житлового будинку у селі Липини Луцького району, проте, всупереч вимогам закону, не сплатив кошти пайової участі до місцевого бюджету.
При цьому орган місцевого самоврядування самостійно не вживав заходів у судовому порядку задля стягнення їх із замовника будівництва.
Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді домоглися зобов'язання підприємця сплатити у бюджет кошти пайової участі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зводив багатоповерхівку: на Волині забудовник не сплатив понад 4 мільйони у місцевий бюджет
Сьогодні, 15:46
Ідеї подарунків для тих, хто захоплюється технологіями. Реклама
Сьогодні, 15:29