Росія атакувала промисловий об'єкт у Сумах, загинула людина, є поранені
Сьогодні, 16:00
Російська армія вдень 14 травня атакувала промисловість міста Суми. Одна людина загинула, є потерпілі.
Про це повідомили в міській військові адміністрації.
"Той вибух, який чули в місті, це удар по промисловості", – сказав повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
На місці працюють відповідні служби.
Зранку 14 травня росіяни атакували вантажівку в Сумах. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень.
Упродовж минулої доби, 13 травня, під вогнем окупантів опинились 33 населені пункти. Загалом зафіксовано 232 удари.
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Про це повідомили в міській військові адміністрації.
"Той вибух, який чули в місті, це удар по промисловості", – сказав повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.
На місці працюють відповідні служби.
Зранку 14 травня росіяни атакували вантажівку в Сумах. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень.
Упродовж минулої доби, 13 травня, під вогнем окупантів опинились 33 населені пункти. Загалом зафіксовано 232 удари.
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