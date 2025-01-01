Росія атакувала промисловий об'єкт у Сумах, загинула людина, є поранені

Росія атакувала промисловий об'єкт у Сумах, загинула людина, є поранені
Російська армія вдень 14 травня атакувала промисловість міста Суми. Одна людина загинула, є потерпілі.

Про це повідомили в міській військові адміністрації.

"Той вибух, який чули в місті, це удар по промисловості", – сказав повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

На місці працюють відповідні служби.

Зранку 14 травня росіяни атакували вантажівку в Сумах. За попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень.

Упродовж минулої доби, 13 травня, під вогнем окупантів опинились 33 населені пункти. Загалом зафіксовано 232 удари.

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Теги: Росія, Україна, війна
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