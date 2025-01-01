Комітет Ради Європи розпочав створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України





Про це повідомила Рада Європи за підсумками саміту, де зібралися міністри закордонних справ 46 держав-членів організації, пише



Міністри доручили генеральному секретарю Алену Берсе Ради Європи очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною.



«Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією», — зазначили в організації.



Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026», який дозволяє Києву просуватися на шляху до вступу в ЄС.



Нагадаємо, ще 9 травня міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.



Україна очікує, що спецтрибунал розпочне роботу вже 2026 року. Цьогоріч мають закінчити оформлення юридичної бази й почати формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила й регламенти роботи, процедури.



Навіщо потрібен спецтрибунал для покарання росії?



Міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду — цим займається Міжнародний кримінальний суд.



Але є «об’єктивні правові перешкоди» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.



В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.



16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція запровадження спецтрибуналу. Відтоді свою підтримку висловили низка країн і високопосадовців ЄС. А Нідерланди висловилися, що готові прийняти трибунал над росією в себе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.Про це повідомила Рада Європи за підсумками саміту, де зібралися міністри закордонних справ 46 держав-членів організації, пише Громадське Міністри доручили генеральному секретарюРади Європи очолити процес створення спецтрибуналу шляхом укладення угоди з Україною.«Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, та підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією», — зазначили в організації.Вони також наголосили на важливості посилення підтримки України, зокрема через план дій «Стійкість, відновлення та реконструкція 2023-2026», який дозволяє Києву просуватися на шляху до вступу в ЄС.Нагадаємо, ще 9 травня міністри закордонних справ країн ЄС та представники вищого керівництва Євросоюзу підписали заяву про політичну підтримку запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф.Україна очікує, що спецтрибунал розпочне роботу вже 2026 року. Цьогоріч мають закінчити оформлення юридичної бази й почати формувати спецтрибунал: набирати суддів, секретаріат, впроваджувати правила й регламенти роботи, процедури.Міжнародне кримінальне правосуддя має достатньо інструментів для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду — цим займається Міжнародний кримінальний суд.Але є «об’єктивні правові перешкоди» в розслідуванні злочину агресії проти України. Саме тому необхідне створення спеціального трибуналу, який буде здатен притягнути до відповідальності керівництво рф саме за цей злочин.В Офісі президента ще у вересні 2022-го повідомили, що Україна пропонує країнам «Великої сімки» та іншим державам-партнерам підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання росії за злочин агресії проти України.16 січня до Європарламенту надійшла пропозиція запровадження спецтрибуналу. Відтоді свою підтримку висловили низка країн і високопосадовців ЄС. А Нідерланди висловилися, що готові прийняти трибунал над росією в себе.

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