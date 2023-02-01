Рада просить Зеленського присвоїти журналістці Рощиній звання Герой України

Володимира Зеленського з проханням присвоїти журналістці Вікторії Рощиній звання Герой України посмертно.



Про це пише



За відповідне звернення проголосувало 246 народних депутатів.



Вікторія Рощина працювала в "Українській правді", на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".



У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".



У березні 2022 року російські військові затримали її на тимчасово окупованих територіях України, а саме у місті Бердянськ, але тоді відпустили.



Влітку 2022 року Рощина вдруге спробувала потрапити на тимчасово окуповані території України для написання матеріалу. За словами її батька, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію). Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває. Того ж дня вона зникла.



У травні 2024 року Росія визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.



10 жовтня 2024 року координаційний штаб повідомив, що Вікторія Рощина загинула у російському ув’язненні.



Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Вікторія була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у зв'язку з інформацією про смерть журналістки у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.



Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада звернулася до президентаз проханням присвоїти журналістцізвання Герой України посмертно.Про це пише "Суспільне" За відповідне звернення проголосувало 246 народних депутатів.Вікторія Рощина працювала в "Українській правді", на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода".У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".У березні 2022 року російські військові затримали її на тимчасово окупованих територіях України, а саме у місті Бердянськ, але тоді відпустили.Влітку 2022 року Рощина вдруге спробувала потрапити на тимчасово окуповані території України для написання матеріалу. За словами її батька, 27 липня Вікторія вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію). Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що кілька днів проходила перевірки на кордоні, але не сказала, де саме перебуває. Того ж дня вона зникла.У травні 2024 року Росія визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.10 жовтня 2024 року координаційний штаб повідомив, що Вікторія Рощина загинула у російському ув’язненні.Представник ГУРповідомив, що Вікторія була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у зв'язку з інформацією про смерть журналістки у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.Розслідувачі видання "Слідство.Інфо" з’ясували, що Рощину жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію