На компенсацію наслідків російських атак треба 1,5 млн грн для двох жителів Луцької громади

На компенсацію наслідків російських атак треба 1,5 млн грн для двох жителів Луцької громади
Акти про пошкоджене чи знищене житло за програмою єВідновлення склали для 2 осіб, майно яких постраждало від російських атак.

Документи для подання на держпрограму затвердили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 14 травня.

Компенсацію обсягом 1,286 млн грн розраховує отримати на придбання житла жителька громади, майно якої знищене внаслідок російської збройної агресії. Як пояснили misto.media у Луцькій міськраді, йдеться про зруйнований приватний будинок. Проєктанти засвідчили: споруду відновити неможливо, тож власниця готує документи на програму єВідновлення.

Ще одному лучанину для участі в програмі склали акт на компенсацію в сумі 350 тис. грн для відновлення пошкодженого майна.


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Теги: Луцьк, компенсація, росія, обстріли
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