На компенсацію наслідків російських атак треба 1,5 млн грн для двох жителів Луцької громади
Сьогодні, 17:13
Акти про пошкоджене чи знищене житло за програмою єВідновлення склали для 2 осіб, майно яких постраждало від російських атак.
Документи для подання на держпрограму затвердили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 14 травня.
Компенсацію обсягом 1,286 млн грн розраховує отримати на придбання житла жителька громади, майно якої знищене внаслідок російської збройної агресії. Як пояснили misto.media у Луцькій міськраді, йдеться про зруйнований приватний будинок. Проєктанти засвідчили: споруду відновити неможливо, тож власниця готує документи на програму єВідновлення.
Ще одному лучанину для участі в програмі склали акт на компенсацію в сумі 350 тис. грн для відновлення пошкодженого майна.
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Документи для подання на держпрограму затвердили під час засідання виконавчого комітету міськради у середу, 14 травня.
Компенсацію обсягом 1,286 млн грн розраховує отримати на придбання житла жителька громади, майно якої знищене внаслідок російської збройної агресії. Як пояснили misto.media у Луцькій міськраді, йдеться про зруйнований приватний будинок. Проєктанти засвідчили: споруду відновити неможливо, тож власниця готує документи на програму єВідновлення.
Ще одному лучанину для участі в програмі склали акт на компенсацію в сумі 350 тис. грн для відновлення пошкодженого майна.
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