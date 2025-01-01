У Луцьку відбудеться дитячий футбольний турнір «Volyn Cup-2025» пам’яті Віктора Чорнухи

Віктора Чорнухи — знаного волинського підприємця, забудовника, засновника компанії «Луцьксантехмонтаж», мецената, Заслуженого будівельника України та Почесного громадянина Луцька.



Про це повідомили на



Відкриття першої серії ігор заплановано на 17 травня 2025 року на стадіоні «Підшипник», що на вулиці Мамсурова, 2А. Початок — об 11:00.



Це вже третій подібний турнір в історії волинського дитячого футболу. За попередні роки участь у змаганнях взяли понад 70 команд з 10 областей України. Загалом — близько тисячі юних футболістів і велика армія вболівальників.



Віктор Чорнуха зробив вагомий внесок не лише в економічний розвиток регіону, заснувавши одне з провідних підприємств будівельної галузі — ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536».



Він активно підтримував громадські ініціативи та спорт. Зокрема, опікувався аматорськими футбольними командами та ветеранським клубом «Абориген». Серце відомого лучанина зупинилося 7 серпня 2023 року — на 70-му році життя. У пам’ять про цю визначну особистість і організовано спортивне свято для дітей, яке вже стало доброю традицією.



«Приходьте! Чекаємо на всіх з гарним та спортивним настроєм», — запрошують організатори турніру.







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