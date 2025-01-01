Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 травня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі значний дощ, гроза, вдень помірний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 8-10°.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі в південній половині – значний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 15 травня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі значний дощ, гроза, вдень помірний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 8-10°.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі в південній половині – значний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°.
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