Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 травня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі значний дощ, гроза, вдень помірний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 8-10°.



Область



Хмарна погода. Помірний дощ, вночі в південній половині – значний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі значний дощ, гроза, вдень помірний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 8-10°.Хмарна погода. Помірний дощ, вночі в південній половині – значний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 7-12°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію