На «Ягодині» встановлять додаткові скануючі системи
Сьогодні, 20:37
На митному посту «Ягодин» іде підготовка до встановлення додаткових скануючих систем.
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