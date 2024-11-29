На «Ягодині» встановлять додаткові скануючі системи

На «Ягодині» встановлять додаткові скануючі системи
На митному посту «Ягодин» іде підготовка до встановлення додаткових скануючих систем.

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Теги: Волинь, митниця, Ягодин, кордон, оновлення
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Сьогодні, 20:37
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