Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО

Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО
Канадські хірурги втретє провели ряд операцій спільно з лікарями Волинської обласної клінічної лікарні, практикуючи нові хірургічні методики. Одна з операцій — часткова реконструкція обличчя військовому з Володимира Валентину Ковальову.

Про це Суспільному розповів керівник канадської хірургічної місії в Україні Олег Антонишин.

З його слів, серед канадських спеціалістів — пластичні, щелепно-лицьові та нейрохірурги, анестезіологи та медсестри. Це декілька медичних груп, і в кожної своя хірургічна місія.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО

28-річний волинський захисник Валентин Ковальов отримав поранення в обличчя під час бойових дій у 2023 році на сході країни. Перша операція була торік у жовтні: тоді Валентину сформували каркас носа з кісткових трансплантатів, зазначив щелепно-лицьовий хірург Владислав Малімон.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО

Зараз канадські та волинські хірурги провели йому другу операцію. Це — наступний етап на шляху до відновлення захисника.

"У цій операції ми працювали більше над створенням форми носа, створили йому тут перегородку ще одну, і вже створили більш виразнішу губу. Наступної операції вже буде те, що ми це відріжемо, бо вже воно живиться, вже структура його сформована. Воно вже буде більш-менш естетично виглядати", — сказав хірург.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО


Сам військовий, який проходить реабілітацію говорить: раніше взагалі був без носа, а зараз ситуація значно краща.

"Взагалі не було носа... Зараз набагато краще: і дихати можу, і запахи відчуваю... Раніше в масці ходив, бо не було носа, то люди дивилися, а зараз якось і ніс є, то хоч більш гарніше", — сказав Валентин.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО


Пластичний хірург Олег Антонишин розповів, що перед від'їздом до України команда перевіряє всі обстеження та історії майбутніх пацієнтів, результати та створюють у Канаді імпланти під кожен конкретний випадок. Імпланти, які виготовляють за кошти меценатів, для пацієнтів є безплатними.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО


"Деякі імпланти щодо краніопластикидо реконструкції черепа, дефектів черепа. Деякі імпланти, які нам дуже допомагають провести реконструкцію, де є великий брак кісток: чи то в нижній щелепі, чи у верхній щелепі, чи в орбіті. Нам показує, в якій позиції то має бути, який розмір має бути тієї кістки", — сказав хірург.

Упродовж трьох місій волинські та канадські лікарі виконали 50 спільних операцій, а це — відновлення нервів кистей, пластику дефектів рук та черепа. Кільком пацієнтам змоделювали новий ніс та усунули дефекти обличчя, розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні Іван Бобрик.
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО


"Виконувалися автотрансплантаційні хірургічні втручання та імплантації замінників дефектів з використанням полімерних матеріалів, з використанням титанових імплантів. Хірургічні втручання виконані на високому рівні", — зазначив Іван Бобрик.

Після завершення попередньої місії розпочинається підготовка до наступної. Пацієнтів, які потребують операцій у декілька етапів, медики супроводжують до повного одужання, резюмував керівник канадської хірургічної місії в Україні Олег Антонишин.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, медицина, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
На «Ягодині» встановлять додаткові скануючі системи
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Сьогодні, 20:00
Папа Лев XIV готовий стати посередником у переговорах про припинення війн
Сьогодні, 19:04
Схожі новини
«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині «Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Сьогодні, 13:49
«На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук «На щиті» у громаду на Волині повертаються два Герої Віталій Кузьмяк та Павло Ковальчук
Сьогодні, 13:00
У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду У Луцьку в останню дорогу провели Героя Олександра Джобулду
13 травня, 15:49
У боях за Україну загинув Герой з Волині Віталій Кайдик У боях за Україну загинув Герой з Волині Віталій Кайдик
13 травня, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
На Волині зустріли звільненого з полону воїна. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
 0
На «Ягодині» встановлять додаткові скануючі системи
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Папа Лев XIV готовий стати посередником у переговорах про припинення війн
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8