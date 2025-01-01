Волинські лікарі з канадськими колегами відновлюють обличчя пораненому воїну. ВІДЕО

Валентину Ковальову.



Про це Олег Антонишин.



З його слів, серед канадських спеціалістів — пластичні, щелепно-лицьові та нейрохірурги, анестезіологи та медсестри. Це декілька медичних груп, і в кожної своя хірургічна місія.



28-річний волинський захисник Валентин Ковальов отримав поранення в обличчя під час бойових дій у 2023 році на сході країни. Перша операція була торік у жовтні: тоді Валентину сформували каркас носа з кісткових трансплантатів, зазначив щелепно-лицьовий хірург Владислав Малімон.



Зараз канадські та волинські хірурги провели йому другу операцію. Це — наступний етап на шляху до відновлення захисника.



"У цій операції ми працювали більше над створенням форми носа, створили йому тут перегородку ще одну, і вже створили більш виразнішу губу. Наступної операції вже буде те, що ми це відріжемо, бо вже воно живиться, вже структура його сформована. Воно вже буде більш-менш естетично виглядати", — сказав хірург.



Сам військовий, який проходить реабілітацію говорить: раніше взагалі був без носа, а зараз ситуація значно краща.



"Взагалі не було носа... Зараз набагато краще: і дихати можу, і запахи відчуваю... Раніше в масці ходив, бо не було носа, то люди дивилися, а зараз якось і ніс є, то хоч більш гарніше", — сказав Валентин.



Пластичний хірург Олег Антонишин розповів, що перед від'їздом до України команда перевіряє всі обстеження та історії майбутніх пацієнтів, результати та створюють у Канаді імпланти під кожен конкретний випадок. Імпланти, які виготовляють за кошти меценатів, для пацієнтів є безплатними.



"Деякі імпланти щодо краніопластикидо реконструкції черепа, дефектів черепа. Деякі імпланти, які нам дуже допомагають провести реконструкцію, де є великий брак кісток: чи то в нижній щелепі, чи у верхній щелепі, чи в орбіті. Нам показує, в якій позиції то має бути, який розмір має бути тієї кістки", — сказав хірург.



Упродовж трьох місій волинські та канадські лікарі виконали 50 спільних операцій, а це — відновлення нервів кистей, пластику дефектів рук та черепа. Кільком пацієнтам змоделювали новий ніс та усунули дефекти обличчя, розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні Іван Бобрик.



"Виконувалися автотрансплантаційні хірургічні втручання та імплантації замінників дефектів з використанням полімерних матеріалів, з використанням титанових імплантів. Хірургічні втручання виконані на високому рівні", — зазначив Іван Бобрик.



Після завершення попередньої місії розпочинається підготовка до наступної. Пацієнтів, які потребують операцій у декілька етапів, медики супроводжують до повного одужання, резюмував керівник канадської хірургічної місії в Україні Олег Антонишин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канадські хірурги втретє провели ряд операцій спільно з лікарями Волинської обласної клінічної лікарні, практикуючи нові хірургічні методики. Одна з операцій — часткова реконструкція обличчя військовому з ВолодимираПро це Суспільному розповів керівник канадської хірургічної місії в УкраїніЗ його слів, серед канадських спеціалістів — пластичні, щелепно-лицьові та нейрохірурги, анестезіологи та медсестри. Це декілька медичних груп, і в кожної своя хірургічна місія.28-річний волинський захисник Валентин Ковальов отримав поранення в обличчя під час бойових дій у 2023 році на сході країни. Перша операція була торік у жовтні: тоді Валентину сформували каркас носа з кісткових трансплантатів, зазначив щелепно-лицьовий хірургЗараз канадські та волинські хірурги провели йому другу операцію. Це — наступний етап на шляху до відновлення захисника."У цій операції ми працювали більше над створенням форми носа, створили йому тут перегородку ще одну, і вже створили більш виразнішу губу. Наступної операції вже буде те, що ми це відріжемо, бо вже воно живиться, вже структура його сформована. Воно вже буде більш-менш естетично виглядати", — сказав хірург.Сам військовий, який проходить реабілітацію говорить: раніше взагалі був без носа, а зараз ситуація значно краща."Взагалі не було носа... Зараз набагато краще: і дихати можу, і запахи відчуваю... Раніше в масці ходив, бо не було носа, то люди дивилися, а зараз якось і ніс є, то хоч більш гарніше", — сказав Валентин.Пластичний хірург Олег Антонишин розповів, що перед від'їздом до України команда перевіряє всі обстеження та історії майбутніх пацієнтів, результати та створюють у Канаді імпланти під кожен конкретний випадок. Імпланти, які виготовляють за кошти меценатів, для пацієнтів є безплатними."Деякі імпланти щодо краніопластикидо реконструкції черепа, дефектів черепа. Деякі імпланти, які нам дуже допомагають провести реконструкцію, де є великий брак кісток: чи то в нижній щелепі, чи у верхній щелепі, чи в орбіті. Нам показує, в якій позиції то має бути, який розмір має бути тієї кістки", — сказав хірург.Упродовж трьох місій волинські та канадські лікарі виконали 50 спільних операцій, а це — відновлення нервів кистей, пластику дефектів рук та черепа. Кільком пацієнтам змоделювали новий ніс та усунули дефекти обличчя, розповів завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної клінічної лікарні Іван Бобрик."Виконувалися автотрансплантаційні хірургічні втручання та імплантації замінників дефектів з використанням полімерних матеріалів, з використанням титанових імплантів. Хірургічні втручання виконані на високому рівні", — зазначивПісля завершення попередньої місії розпочинається підготовка до наступної. Пацієнтів, які потребують операцій у декілька етапів, медики супроводжують до повного одужання, резюмував керівник канадської хірургічної місії в Україні Олег Антонишин.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію