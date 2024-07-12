На Волині виявили нарколабораторію з доходом пів мільйона в місяць. ВІДЕО

13 травня волинські правоохоронці з залученням спецпризначенців та кінолога зі спеціалізованою вівчаркою провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів. Одного співорганізатора затримано в процесуальному порядку, чотирьом оголошені підозри.Про це повідомляють на сайті ГУНП Волині.Поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю, з залученням можливостей кримінального аналізу, встановили, що учасники наркоосередку протягом тривалого часу здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Волинської області та по території України. Відповідна інформація розміщувалась на одному з телеграм-каналів.Під час перевірки встановили вісьмох причетних до злочинного наркобізнесу, усі вони – волиняни.13 травня правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили амфетамін, канабіс, пристрої для куріння наркотичних речовин, зіп-пакети, чорнові записи та інші речові докази по справі.Поблизу с. Копачівка поліцейські виявили цілу нарколабораторію з пляшками, каністрами та невідомими речовинами, що свідчить про ймовірне виготовлення психотропів. На місці працювали слідчі та криміналісти, усе вилучено та направлено на дослідження.Орієнтовний дохід «ділків» за цінами «чорного ринку» становив майже пів мільйона гривень на місяць. Нині незаконний промисел поліцейські припинили. Чотирьом фігурантам, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України, одного затримали в процесуальному порядку.Усім причетним будуть оголошені додаткові підозри за іншими статтями Кримінального Кодексу. Слідчі дії тривають.Реалізація відбулась в рамках масштабної спецоперації Нацполіції, яка тривала в кількох регіонах України одночасно.