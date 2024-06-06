На Харківщині загинув старший сержант з Волині Сергій Богуцький

Ще одна трагічна звістка сколихнула Волинь та Рожищенську громаду: у боротьбі з російськими окупантами за волю та незалежність України загинув ще один рожищанин.Про це повідомили у Рожищенській громаді."Життя старшого сержанта, 1966 року народження, жителя Рожища, обірвалося під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатівка Куп’янського району Харківської області 10 травня 2025 року", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Траур за загиблим Героєм триватиме з 14 до 16 травня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.