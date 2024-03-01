путін затвердив склад делегації рф для переговорів у Туреччині

путін затвердив склад делегації рф для переговорів у Туреччині
Російський президент владімір путін, на якого завтра чекають у Стамбулі для участі в переговорах з Україною, затвердив склад делегації рф.

Замість себе кремлівський диктатор направить до Туреччини свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу, - повідомляє ТСН, посилаючись на російські ЗМІ.

У повідомленнях російських пропагандистських видань немає посилань на офіційні документи Кремля, але нібито публікуються скріншоти розпорядження Путіна.

До складу російської делегації для переговорів з Україною увійшли:

Мединський В.Р. — помічник президента Російської Федерації (глава делегації)

Галузін М.Ю. — заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації)

Костюков І.О. — начальник головного управління Генштабу Збройних Сил РФ (член делегації)

Фомін А.В. — заступник міністра оборони Російської Федерації (член делегації)

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про готовність поїхати до Стамбула на переговори і вже визначився зі складом української делегації. ЗМІ назвали склад української команди перемовників.

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Теги: Україна, війна, переговори, світ, росія, владімір путін
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