На Волині стартував основний етап НМТ-2025: що треба знати учасникам





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Що потрібно знати учасникам тестування розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. Учасникам варто приходити до пункту тестування на 9:30. Вхід буде доступним до 9:55. Алла Корнейко зазначила, що при собі потрібно мати такі документи: паспорт або інший документ, за яким відбувалася реєстрація на НМТ, сертифікат учасника тестування і запрошення-перепустку. У випадку спізнення або ж відсутності документів, учасник не матиме змоги доєднатися до тестування.



Також цьогоріч учасники мають змогу взяти з собою перекус. Оскільки іспит триватиме чотири години, учням виокремили 20-хвилинну перерву, яку вони можуть використати, щоб поїсти. Проте, завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень наголосила: залишати пункт тестування під час перерви заборонено.



"Пункти тестування порівняно невеликі задля оперативного реагування на безпекові фактори, наприклад, переміщення учасників в укриття у разі повітряної тривоги. Здебільшого в області на один пункт припадає максимум 45-50 учасників. Є винятки по 60, 70 і навіть 90 учасників, але це поодинокі випадки", — сказала Алла Корнейко.

Учні складатимуть одразу чотири предмети: українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір.



"Традиційно волинські здобувачі освіти дуже люблять географію. Її обрав майже кожен третій учасник. Ми спостерігали зацікавленість географією, ще коли проводили паперове ЗНО, але ця тенденція досі зберігається. Сумарно близько 400 учасників зареєструвалося на фізику і хімію. Це дуже небагато", —додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.



У список найпопулярніших додаткових дисциплін також потрапила англійська мова, українська література та біологія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 14 травня на Волині стартував основний етап національного мультипредметного тестування (НМТ), який триватиме до 25 червня.Про це повідомляє Суспільне. Що потрібно знати учасникам тестування розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. Учасникам варто приходити до пункту тестування на 9:30. Вхід буде доступним до 9:55. Алла Корнейко зазначила, що при собі потрібно мати такі документи: паспорт або інший документ, за яким відбувалася реєстрація на НМТ, сертифікат учасника тестування і запрошення-перепустку. У випадку спізнення або ж відсутності документів, учасник не матиме змоги доєднатися до тестування.Також цьогоріч учасники мають змогу взяти з собою перекус. Оскільки іспит триватиме чотири години, учням виокремили 20-хвилинну перерву, яку вони можуть використати, щоб поїсти. Проте, завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень наголосила: залишати пункт тестування під час перерви заборонено."Пункти тестування порівняно невеликі задля оперативного реагування на безпекові фактори, наприклад, переміщення учасників в укриття у разі повітряної тривоги. Здебільшого в області на один пункт припадає максимум 45-50 учасників. Є винятки по 60, 70 і навіть 90 учасників, але це поодинокі випадки", — сказала Алла Корнейко.Учні складатимуть одразу чотири предмети: українську мову, математику, історію України та ще один предмет на вибір."Традиційно волинські здобувачі освіти дуже люблять географію. Її обрав майже кожен третій учасник. Ми спостерігали зацікавленість географією, ще коли проводили паперове ЗНО, але ця тенденція досі зберігається. Сумарно близько 400 учасників зареєструвалося на фізику і хімію. Це дуже небагато", —додала завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.У список найпопулярніших додаткових дисциплін також потрапила англійська мова, українська література та біологія.

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