У Луцьку пролунали вибухи
Сьогодні, 06:20
Під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 05.15, вранці 15 травня у було чутно звуки вибухів.
Інформацію підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Вибухи в Луцьку! Прошу бути в укритті! Ще один БПЛА долітає до Луцька. Будьте в безпечному місці!", - написав у телеграм-каналі мер Луцька.
Після повідомлення мера пролунала ще одна серія вибухів.
За даними моніторингових пабліків, працюють сили ППО.
Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.
О 6.41 на Волині - повторна повітряна тривога. У Луцьку знову було чутно вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "шахед" у Волинській області і рухається курсом на північ.
"Ще один БПЛА зовсім близько до Луцька. Будьте в безпечному місці!" - повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
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Інформацію підтвердив і Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Вибухи в Луцьку! Прошу бути в укритті! Ще один БПЛА долітає до Луцька. Будьте в безпечному місці!", - написав у телеграм-каналі мер Луцька.
Після повідомлення мера пролунала ще одна серія вибухів.
За даними моніторингових пабліків, працюють сили ППО.
Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.
О 6.41 на Волині - повторна повітряна тривога. У Луцьку знову було чутно вибухи.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що "шахед" у Волинській області і рухається курсом на північ.
"Ще один БПЛА зовсім близько до Луцька. Будьте в безпечному місці!" - повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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