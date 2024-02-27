На Волині під час ранкової повітряної тривоги збили три «шахеди»

На Волині під час ранкової повітряної тривоги збили три «шахеди»
На Волині сьогодні, 15 травня, під час ранкової тривоги сили ППО збили три ворожі цілі.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

"Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі.

Руйнувань та постраждалих немає.

Дякуємо силам протиповітряної оборони!", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що внаслідок атаки трьох БПЛА загиблих та постраждалих немає.

"Дякуємо Богу! Бажаємо здоровʼя військовослужбовцям сил ППО!" - наголосив він.

Нагадаємо, що під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 05.15, вранці, 15 травня, було чутно звуки вибухів.

Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, вибухи
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