На Волині під час ранкової повітряної тривоги збили три «шахеди»





Про це Іван Рудницький.



"Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі.



Руйнувань та постраждалих немає.



Дякуємо силам протиповітряної оборони!", - йдеться в повідомленні.



Міський голова Луцька Ігор Поліщук зазначив, що внаслідок атаки трьох БПЛА загиблих та постраждалих немає.



"Дякуємо Богу! Бажаємо здоровʼя військовослужбовцям сил ППО!" - наголосив він.



Нагадаємо, що під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 05.15, вранці, 15 травня, було чутно звуки вибухів.



Повітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 15 травня, під час ранкової тривоги сили ППО збили три ворожі цілі.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Під час ранкових повітряних тривог на Волині працювали сили ППО. Було знищено три цілі.Руйнувань та постраждалих немає.Дякуємо силам протиповітряної оборони!", - йдеться в повідомленні.Міський голова Луцьказазначив, що внаслідок атаки трьох БПЛА загиблих та постраждалих немає."Дякуємо Богу! Бажаємо здоровʼя військовослужбовцям сил ППО!" - наголосив він.Нагадаємо, що під час оголошеної повітряної тривоги в Луцьку, яка розпочалась о 05.15, вранці, 15 травня, булоПовітряні сили повідомляли про "шахеди" на межі Волинської та Рівненської областей курсом на захід.

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