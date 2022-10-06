Луцькій громаді повернули будівлю, яка є пам'яткою архітектури

Завдяки прокуратурі у судовому порядку повернуто громаді пам’ятку архітектури у Старому Луцьку – будинок початку XX століття.Прокурори Волинської обласної прокуратури відстояли у судах всіх інстанцій свою позицію про повернення з незаконного володіння приміщення пам’ятки архітектури місцевого значення на вулиці Драгоманова, 1 у Луцьку, - повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора.Мова йде про будинок на старовинній вулиці в історико-культурному заповіднику «Старий Луцьк». За словами краєзнавців, він є яскравим взірцем цегляного стилю в архітектурі. На початку XX ст. будівля належала лучанину Шльому Осіпову і мала комерційне призначення. На першому поверсі розташовувалися магазини, бюро, ательє, контори, працювало фотоательє «Рафаель», яке належало Соломону Гурвічу. Також тут були аптека, книгарня, контора Луцького кредитного товариства.У грудні 2023 року прокуратура звернулася до суду з позовом для визнання недійсним договору купівлі-продажу частини пам’ятки архітектури площею понад 70 м кв та зобов’язання приватного суб’єкта господарювання її повернути у комунальну власність міста.Прокурори встановили, що частину будівлі, віднесеної з 1986 року до пам’яток архітектури місцевого значення, приватизували у період дії Закону України, який категорично забороняв приватизацію будь-яких об’єктів культурної спадщини. Більш того, у 2008 року її внесли до Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.Наразі Господарський суд Волинської області задовольнив позов та зобов’язав відповідача повернути частину історичної будівлі громаді.Зауважимо, що ця справа розглядалася у Господарському суді повторно. У березні 2024 року у задоволенні позову прокуратури було відмовлено.Разом з тим, Верховний Суд за касаційною скаргою прокуратури скасував рішення суду першої інстанції та направив справу на новий судовий розгляд, визнавши доводи прокуратури про незаконність приватизації обґрунтованими.