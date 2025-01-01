З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька

дорожньо-транспортної пригоди у центрі Луцька на проспекті Волі.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у фейсбуці.



Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою системи відеоспостереження зафіксував ДТП у центральній частині міста за участю мотоцикла та легкового автомобіля.



Водій автомобіля марки Volkswagen (д.н.з AC5983HA), здійснюючи поворот ліворуч з проспекту Волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався назустріч.



Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На місце події прибули співробітники поліції для з’ясування обставин пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відеоу центрі Луцька на проспекті Волі.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у фейсбуці.Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою системи відеоспостереження зафіксував ДТП у центральній частині міста за участю мотоцикла та легкового автомобіля.Водій автомобіля марки Volkswagen (д.н.з AC5983HA), здійснюючи поворот ліворуч з проспекту Волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався назустріч.Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На місце події прибули співробітники поліції для з’ясування обставин пригоди.

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