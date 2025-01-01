З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька

З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька
Департамент муніципальної варти Луцької міськради опублікував відео дорожньо-транспортної пригоди у центрі Луцька на проспекті Волі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у фейсбуці.

Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради за допомогою системи відеоспостереження зафіксував ДТП у центральній частині міста за участю мотоцикла та легкового автомобіля.

Водій автомобіля марки Volkswagen (д.н.з AC5983HA), здійснюючи поворот ліворуч з проспекту Волі на вулицю Винниченка, не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався назустріч.

Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місце події прибули співробітники поліції для з’ясування обставин пригоди.


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Теги: ДТП, Луцьк
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