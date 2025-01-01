На рідну Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Гречина

Сьогодні, 15 травня, «на щиті» повертається до рідного дому в село КустичіПро це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.У селищній раді закликали всіх мешканців вшанувати пам’ять Героя: орієнтовно об 11:00–11:30 вийти на вулиці, утворити живий ланцюг, щоби спільною молитвою та щирою вдячністю гідно зустріти нашого воїна, який віддав життя за рідну землю.Кортеж рухатиметься з Ковеля до села Кустичі. Чин похорону відбудеться одразу після прибуття. Час виїзду кортежу буде повідомлено додатково.«Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана і пам'ять Герою!» - повідомили у Турійській селищній раді.