На рідну Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Гречина
Сьогодні, 09:19
Сьогодні, 15 травня, «на щиті» повертається до рідного дому в село Кустичі полеглий Герой — Сергій Гречина.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
У селищній раді закликали всіх мешканців вшанувати пам’ять Героя: орієнтовно об 11:00–11:30 вийти на вулиці, утворити живий ланцюг, щоби спільною молитвою та щирою вдячністю гідно зустріти нашого воїна, який віддав життя за рідну землю.
Кортеж рухатиметься з Ковеля до села Кустичі. Чин похорону відбудеться одразу після прибуття. Час виїзду кортежу буде повідомлено додатково.
«Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана і пам'ять Герою!» - повідомили у Турійській селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
У селищній раді закликали всіх мешканців вшанувати пам’ять Героя: орієнтовно об 11:00–11:30 вийти на вулиці, утворити живий ланцюг, щоби спільною молитвою та щирою вдячністю гідно зустріти нашого воїна, який віддав життя за рідну землю.
Кортеж рухатиметься з Ковеля до села Кустичі. Чин похорону відбудеться одразу після прибуття. Час виїзду кортежу буде повідомлено додатково.
«Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана і пам'ять Герою!» - повідомили у Турійській селищній раді.
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