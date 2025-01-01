На рідну Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Гречина

На рідну Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Гречина
Сьогодні, 15 травня, «на щиті» повертається до рідного дому в село Кустичі полеглий ГеройСергій Гречина.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

У селищній раді закликали всіх мешканців вшанувати пам’ять Героя: орієнтовно об 11:00–11:30 вийти на вулиці, утворити живий ланцюг, щоби спільною молитвою та щирою вдячністю гідно зустріти нашого воїна, який віддав життя за рідну землю.
На рідну Волинь «на щиті» повертається Герой Сергій Гречина

Кортеж рухатиметься з Ковеля до села Кустичі. Чин похорону відбудеться одразу після прибуття. Час виїзду кортежу буде повідомлено додатково.

«Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана і пам'ять Герою!» - повідомили у Турійській селищній раді.


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Теги: загиблі, війна
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