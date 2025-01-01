На Херсонщині загинув воїн з Волині Сергій Гречина

На Херсонщині загинув воїн з Волині Сергій Гречина
Сумна звістка про загибель воїна-волиняна сколихнула Волинь та Турійську громаду.

Про це повідомили на сторінці Турійської громади.

"З сумом повідомляємо про загибель у російсько-українській війні нашого земляка — Сергія Миколайовича Гречини, 1979 року народження, мешканця села Кустичі", - йдеться у повідомленні.

Сергій був призваний до лав Збройних сил України 28 вересня 2023 року. 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині наш захисник загинув, будучи вірним військовій присязі до останнього подиху.

На знак скорботи за загиблим Героєм у громаді оголошено триденну жалобу з 12 по 14 травня.

У загиблого воїна залишилися дружина Тетяня, діти — Максим, Михайло та Олександра, мама — Євгенія Матвіївна.

Про прибуття траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.

колектив Інформаційного агентства ВолиньPost рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Сергій Гречина, Волинь, смерть, загибель, війна, Херсонщина
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