Представник Волині виборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу

Представник Волині виборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу
Представник команди з Волині Юрій Бабинець виборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу.

У ваговій категорії 88 кг Юрій Бабинець підняв штангу — 202 кг та залишив позаду представників 10 країн світу, повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Волинь, пише Суспільне.

У загальному підсумку українська команда у грузинському Тбілісі здобула "золото". Змагання там тривали з 10 по 12 травня.

Юрій Бабинець тренується під керівництвом Заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У 2024 році він став бронзовим призером Паралімпійських ігор.

Довідково: Юрій Бабинець народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області.Член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. З 2012 року займається пауерліфтингом. На XVI літніх Паралімпійських іграх у фіналі змагань з пауерліфтингу, посів 9 місце у ваговій категорії до 80 кг з кращим результатом 175 кг.

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Теги: Волинянин, змагання
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