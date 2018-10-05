Представник Волині виборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу

Юрій Бабинець виборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу.



У ваговій категорії 88 кг Юрій Бабинець підняв штангу — 202 кг та залишив позаду представників 10 країн світу, повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Волинь, пише



У загальному підсумку українська команда у грузинському Тбілісі здобула "золото". Змагання там тривали з 10 по 12 травня.



Юрій Бабинець тренується під керівництвом Заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У 2024 році він став бронзовим призером Паралімпійських ігор.



Довідково: Юрій Бабинець народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області.Член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. З 2012 року займається пауерліфтингом. На XVI літніх Паралімпійських іграх у фіналі змагань з пауерліфтингу, посів 9 місце у ваговій категорії до 80 кг з кращим результатом 175 кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представник команди з Волинівиборов срібло Кубка світу з пара пауерліфтингу.У ваговій категорії 88 кг Юрій Бабинець підняв штангу — 202 кг та залишив позаду представників 10 країн світу, повідомили в центрі фізичної культури і спорту людей з інвалідністю "Інваспорт" Волинь, пише Суспільне У загальному підсумку українська команда у грузинському Тбілісі здобула "золото". Змагання там тривали з 10 по 12 травня.Юрій Бабинець тренується під керівництвом Заслуженого тренера України Валерія Дружиновича. У 2024 році він став бронзовим призером Паралімпійських ігор.Юрій Бабинець народився 17 липня 1995 року в місті Ромни Сумської області.Член національної збірної команди України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. З 2012 року займається пауерліфтингом. На XVI літніх Паралімпійських іграх у фіналі змагань з пауерліфтингу, посів 9 місце у ваговій категорії до 80 кг з кращим результатом 175 кг.

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